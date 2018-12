1931-re már elég világos volt, hogy Sztálin nyerésre áll lehetséges konkurenseivel szemben, Trockij már emigrált, Buharin behódolt – amivel hét éven nyert életének – Kirov ugyan még él, de már csak három év van vissza meggyilkolásáig. Szóval, ezt a harcot megnyerte Sztálin, viszont 1931. december 1-jén el kellett ismernie egy vereséget a naptárreform frontján. Igaz, ekkor még csak taktikai visszavonulásnak álcázták.

A Julián-naptárról 1918-ban a Gergely-naptárra tért országban ugyanis egy sajátos ötlettel álltak elő a húszas évek végén: a Gergely-naptáron belül – tehát a hónapokat és azok hosszát, a dátumozást megőrizve – áttértek az ötnapos hétre. 365 napnál ez logikus is lenne, de mégsem jött be a folyamatos termelésre finomhangolt rendszer, amelyben nem is voltak egységes szünnapok, bár személyenként mindenkinek több is jutott volna belőle, mint a 6+1-es rendszerben. Hogy miről szóltak az ötnapkák, arról bővebben itt olvashat. 1931-ben aztán áttértek az 5+1-re, végül a hatnapkák rezsimje is elbukott, 1940-ben végleg visszatértek a hét naphoz, vasárnapi szünnappal.