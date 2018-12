Egy hónapja sincs, hogy a 69 éves Emile Ratelband keresetet nyújtott be a bíróságra azért, hogy 69 helyett 49 évesnek ismerjék el, mert ő annyinak néz ki és úgy is érzi magát. A holland férfi azzal érvelt, hogy hiába néz ki fiatalosnak, ha a kora miatt nem vehet fel hitelt, diszkriminálják a munkakeresésnél, arról nem is beszélve, hogy jóval kisebb az esélye a Tinderen. Mint írta,

ha a Tinderen beírom, hogy 69 éves vagyok, nem kapok választ. Ha 49-et mondok, ezzel az arccal fényűző helyzetben leszek.

Ratelband úgy vélte, ha az emberek a nevüket, sőt a nemüket is megváltoztathatják, miért ne tehetnék meg ugyanezt a születési dátumukkal.

Nos, a bíróság nem osztotta az érveit, szerintük ugyan létezik a társadalomban egy olyan trend, hogy az emberek tovább érzik magukat fittnek és egészségesnek, de ez nem elfogadható indok egy személy születési dátumának megváltoztatására. Mint kimondták, a holland törvények életkor alapján határoznak meg bizonyos jogokat és kötelezettségeket, mint például a választójog vagy az iskolalátogatási kötelezettség, és ha elfogadnák Ratelband kérelmét, értelmetlenné válnának az életkori követelmények.

Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a magát ifjú istennek tartó holland férfi belenyugszik-e a bírósági ítéletbe, de ha nem, biztosan hírt adunk még róla.