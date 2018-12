Brie Larson március 7-én öltözik be először Marvel kapitánynak, azaz Carol Danvers pilótanőnek, aki egy bevetés (tesztrepülés) után a földbe áll a gépével, és valahogy összepasszítják a DNS-ét a Kree nevű idegen faj DNS-évelé, és ettől a tápolástól tulajdonképpen a Marvel Supergirlje lesz, képességeit felsorolni is tereh (két görgetés a wikipédán), legyen elég annyi, hogy ő tényleg fel tudja emelni Thor kalapácsát, tán még használni is képes, mittudomén.

Szóval Marvel kapitány az első olyan női szuperhős, ami a Marveltő kap egy saját filmet, amiben Sam Jackson is szerepel (HAJJAL!). A szupernő a Kree népség Starforce nevű különleges egységének tagja lesz, ami egy afféle intergalaktikus Delta Force, ha jól értem. És amikor a Skrull faj a Föld elleni invázióját megindítja, akkor Marvel kapitány csatasorba áll.