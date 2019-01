A nemzetközi helyzet fokozódik, és ez gyakran elég jelentős kihívásokat jelent a propaganda számára, például Magyarországon is láthattuk, hogy lett a kormánysajtóban egyik napról a másikra haverból utolsó szemét Soros-bérenc Sebastian Kurz osztrák kancellár. Hasonló problémákkal küzd a kínai állami média is, amelynek leghangosabb ölebe, a leginkább puskaporos publicisztikákban és Nógrádi György-szintű világpolitikai bulvárban utazó Global Times a Lengyelországban kémkedés gyanújával letartóztatott Huawei-dolgozó ügye kapcsán látszólag nem tud dönteni, hogy mi legyen a narratíva. A címlap tetején szereplő anyag szerint Lengyelország Amerika láncos kutyájává válik, alul viszont már arról számol be a varsói nagykövet, hogy milyen szépen fejlődnek a kínai-lengyel kapcsolatok. Ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni ebből, hogy most akkor haverok vagy szemetek a lengyelek.