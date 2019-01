Egy német művész, Max Siedentopf installációja a Toto Forever, amit egy titkos helyen állított fel Namíbia végeláthatatlan homoksivatagában. Napelem hajtja, így a világ végéig fog szólni belőle az internet kedvenc száma. Vagy amíg egy homokvihar be nem temeti az egészet. De mivel senki nem tudja, pontosan hol is van, nem tudjuk, ez mikor következik be, vagy esetleg már bekövetkezett-e. Vagyis ez maga Schrödinger zenegépe, amiből egyszerre jön is, hogy I bless the rains down in Africa, meg nem is.

