Abul Bajandra nevét 2016-ban ismerte meg a világ, amikor a bangladesi férfi azzal került be a hírekbe, hogy egy szuperritka genetikai rendellenesség miatt fakéregre emlékeztető, gigantikus szemölcsök nőttek a kezeire. Akkor úgy tűnt, a "bangladesi faember" eposzi jelzőt kapott Abul sztorija happy enddel ér véget, mert egy nagyon hosszú, 25 műtétből álló operációsorozattal sikerült megszabadítani a fura kinövésektől (a betegségének nincs más gyógymódja).

Most azonban arról számolt be a CNN, hogy Bajandra újra kórházba került, és az állapota rosszabb mint valaha. Mint kiderült, 2017-ben saját felelősségre elhagyta a kórházat és félbehagyta a kezelést, azóta pedig a szemölcsök visszatértek, most már nem csak a kezein, de a lábán, és más testrészein is. A nyilvánvaló kellemetlenségek mellett a rendellenesség extra érzékennyé teszi a beteget a bőrrákra és a HPV-fertőzésre, így az orvosok szerint az is kisebb csoda, hogy a 28 éves férfi egyáltalán él még.