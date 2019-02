Kriza Ákos, Miskolc fideszes polgármestere igazán híres ember. Ha ebben bárki kételkedne, az most a legautentikusabb forrásból, egyenesen a város honlapjáról szerezhet bizonyosságot, ahol a Híres miskolciak összeállításban szerényen szerepel egy Polgármesterek menüpont is (még szerényebben a felsorolás első helyén, minden más híres közszereplők előtt).

A polgármesterek listáján, mint láthatják, ott van a most hivatalban lévő Kriza Ákos is, miközben nincs a névsorban például a város első polgármestere, Losonczi Farkas Károly (aki a kiegyezéstől városbíróként, majd 1873-tól öt évig polgármesterként vezette Miskolcot). De lemaradt a listáról furcsa módon a rendszerváltó polgármester, a fideszesként megválasztott Csoba Tamás is, aki 1990-től 1993-ban bekövetkezett haláláig vezette a várost (viszont nagyon hamar összeugrott a Fidesz-frakcióval, akik meg is vonták tőle a bizalmat – remélem, ettől teljesen független a tény, hogy a város honlapjáról eltűnt a róla szóló oldal, és a Miskolc.hu keresője sem ad ki a nevére egyetlen találatot sem).

Érdekes amúgy a hírességek kategorizálása is: a polgármesterek mellett író-költő, képzőművész, sportoló, zenész-énekes, színész és egyéb kategória is van. Ez utóbbiba csaknem hetven hírességet zsúfoltak be – igaz, ebben némi duplikáció is van, például Bercsényi Béla, a budapesti Nemzeti Színház 19. század végi színművésze itt is, a színészek közötti is szerepel –, tudósokat, pedagógusokat, de politikusokat is, így egy lapon említik Herman Ottót Szemere Bertalannal, Grósz Károllyal és II. Rákóczi Ferenc titkárával, Aszalay Ferenccel.

Az is érdekes, hogy a hírességek közé a városnak csak egyetlen díszpolgára került be (Terplán Zénó egyetemi tanár), már ha nem az történt, hogy másoknál elfelejtették feltüntetni a díszpolgári címet. Végül pedig, bár minden lista szubjektív, tudjuk, azért furcsa, hogy a regnáló polgármester híresebb, mint a miskolci születésű kajakozó olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kökény Roland – ő ugyanis nincs a miskolci hírességek között.