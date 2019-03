A Bugattinál nem szórakoznak, hiszen az amúgy sem túl olcsó autóiról ismert gyártó – ami a náluk alapmodellnek számító Chiront potom 3 millió dollárért árulja – most összedobott egy teljesen egyedi modellt, a La Voiture Noire-t, ami az exkluzivitásához mérten is áraztak be,

és egy laza 12,5 millió dollárért hirdették meg.

Ez forintra átszámolva 3,5 milliárd, ami több, mint a mostani lottóötös. Persze erre még rájön az adó is, Amerikába például 19 millió dollárért, vagyis nagyjából 5,3 milliárd forintért vitték volna a kocsit.

A Bugatti közlése szerint ez a valaha volt legdrágább újonnan eladott autó, az inspirációja pedig az 1930-as évek Bugatti Type 57 SC Atlanticja volt, amiből összesen négy darab készült, és így a világ legdrágább autói között tartják számon a fennmaradt három darabot, értékük ugyanis 50 millió dollár fölé nőtt az elmúlt nyolc évtizedben. Ezek közül kapta az egyik a La Voiture Noire elnevezést, ami nem mást jelent, mint azt, hogy a fekete autó.

A 2019-es La Voiture Noire a 3 milliós Chiron közel 1500 lóerős, 16 hengeres motorját kapta, az extra tehát nem a teljesítményben, hanem a darabszámban keresendő. És hát egy ilyen ritkaság nem is sokáig állt a helyén (a genfi autószalonon), merthogy a CNN szerint azonnal el is adták.