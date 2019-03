Van ez a Csikkmentes február nevű kezdeményezés, ami tök jó dolog, mert a cigicsikk tényleg undorító, büdös és súlyosan környezetszennyező, szanaszét dobálni meg rettentő bunkó szokás. És azt is szögezzük le gyorsan, hogy igen, tudom hogy február rég elmúlt, én meg csak most vettem észre a plakátot, amivel egyébként körbe van ragasztgatva a fél város, hát ez van, a bannervakság simán működik a való életben is.

A lényeg most az, hogy:

Komolyan azzal a szlogennel kell ezt az egészet elrontani, hogy mennyi kémiai vegyület van egy cigicsikkben?

Segítek kicsit. Annak már alapban az égvilágon semmi értelme nincs, hogy "kémiai vegyület". Minden vegyület kémiai. Minden anyag vegyületekből áll. Például a levegő, a víz, a sör, az anyatej, vagy azok az általános iskolás tankönyvek, amiket el kellett volna olvasni, mielőtt ilyen butaságot leír az egyszeri reklámos kreatív csúcsszakember. Az, hogy milyen sokféle vegyület van egy cigicsikkben, az égvilágon semmi pozitívumot, vagy negatívumot nem árul el róla. Lásd a klasszikus ellenpéldát:

Azért nagy baj, hogy a "vegyület egyenlő valami szörnyű káros és egészségtelen sátánság" üzenettel próbálja eladni az egyébként szuper programot a reklám, mert ez egy az egyben a tudomány ellen uszító népbutító kuruzslók érvrendszere, és nagyon nem jó ötlet megerősíteni őket meg a követőiket ebben. (Erről a jelenségről itt írtunk bővebben.)

De a cigicsikket ettől még ne dobálják el.