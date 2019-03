Na jó, egyébként se csak amiatt imádtam, de nem sorolom fel, még mik miatt, legyen elég annyi, hogy nem véletlenül vagyok két aldis rajongói csoportnak is a tagja a Facebookon. Igaz, imádatom legújabb tárgyának egyetlen termékükhöz sincs köze. Hanem ehhez a tűzfalhoz van. Olvasónk, Cila küldte a fotót, amit az áruházlánc ferencvárosi, Tűzoltó utcai üzletének – ami a felújított lovarda, tette hozzá – egyik tűzfalánál készített. Huszárok és gót betűkkel írt angol szöveg (amiből csak annyit tudtam elolvasni, hogy together each meet to draw good, de lehet, ezt is rosszul), szerintem a kései posztmodern csodásan eklektikus alkotása, egy eklektikus városrészhez remekül illik.

Fotó: Olvasónk, Cila