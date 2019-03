Egyfelől tök jó, hogy izgalmas tájépítészeti formákat alakítanak ki Felcsúton az Európai Unió kétszázmilliós támogatásával, másfelől kicsit szomorú, hogy egy ugrásra onnan, a Cziráky-kastély kertjére nem jut pár millió sem.

A lovasberényi kastély igazi kincs. Szép klasszicista épület, rokokó festéssel, barokk kápolnával. Be is vették a Nemzeti Kastélyprogramba három éve, aztán érthetetlen okból kidobták. Pedig elég jó helyen van: Felcsút és Fehérvár húsz perc kocsival, a Velencei-tó tíz. Nekem nagyjából mindegy is lenne ki, és milyen pénzből menti meg, csak állítsa helyre szépen.

Főleg, hogy nem most először lengetik be a rekonstrukciót. Az alábbi sorokat egy Urbanista-olvasó küldte a mellékelt képpel:

"a csatolt kép tanúsága szerint áprilisban lesz 20 éve, hogy (ismét) semmi változás nincs a lovasberényi kastély körül. Pedig - tudomásom szerint - 1999-ben nem egyszerűen annyi történt, hogy egy érdeklődő tájépítész hallgató készített egy diplomamunkát egy Pest közeli kastélykert rehabilitációjához, hanem éppen azért fordult e téma felé, mert a kastély akkori tulajdonosának nagy tervei voltak mind az épülettel, mind pedig a parkkal kapcsolatban.

Melyek, mint néhány hete az útról láttam, nem váltak valóra.

Nem tudom, hogy a "kastélyorientált" NER-krémnek talán túl közel van, hogy észrevegyék, netán túl sokat kéne rá költeni (pedig a leromlottság miatt nagyobb a kialakítás szabadsága...), vagy "nem optimálisak" az aktuális tulajdonviszonyok? Nem is elsősorban politikai állásfoglalás vagy ventilláció céljából írom ezt a levelet, hanem azért, hogy felhívjam figyelmét: a legutóbbi terv is 20 éves, valószínűleg még mindig ott lóg kint a csupasz téglafalon."

Félek, hogy a posztnak mindössze annyi hatása lesz, hogy leveszik a tervet a falról.