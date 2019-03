Múlt héten írtam meg, hogy virágba borult a Kalifornia déli részén fekvő Colorado sivatag a szokatlanul csapadékos tél miatt. Az Anza-Borrego Állami Park most nem a homoktól, hanem a nyíló virágoktól sárgállik.

Az AFP most egy videót posztolt a nemzeti parktól másfél órányi autózásra lévő Diamon Valley Lake környékéről, ami megdöbbentő átváltozáson ment át a rengeteg eső miatt:

California blooming.



Visitors are flocking to the hills around Diamond Valley Lake to admire the 'superbloom' of wild flowers, a rare phenomenon caused by unusually heavy winter rains



