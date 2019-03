Csütörtöktől ismét elindul az Esti séta nevű program a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol olyan helyszíneket és állatokat is meg lehet csodálni, amiket nappal nem.

Az éjszakai állatkert szinte olyan, mint egy igazi dzsungelkaland! Fürkészd ki az állatok éjszakai életének titkait, amelyeket nappal szinte biztosan nem láthatsz! Szakvezetőinkkel bebarangolhatod a Kertet, és beleshetsz a rácsok, üvegfalak és kifutók mögött zajló titokzatos állatkerti életbe is. A csoportok vezetői megmutatják például az állatorvosi rendelőt, vagy a takarmánykonyhát, a gondozók egészen közelről megismertetik az érdeklődőket a legkülönlegesebb állatokkal, sőt, még az akvárium látogatók számára láthatatlan részét is be lehet barangolni