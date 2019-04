Elő a whisky-vel, megérkezett az Archer tizedik évadának előzetese. És igen, ezúttal is teljesen más helyszínen játszódik majd a sorozat. Eleinte egy hírszerző ügynökség balhékkal teli mindennapjait kísérhettük figyelemmel, majd Archer és társai belekóstoltak a szervezett bűnözésbe, de magánnyomozóként és kincsvadászként is találkozhattunk velük, a legújabb részekben pedig az űrben mennek majd egymás idegeire. És talán az is kiderül, hogy az utolsó pár évad érdekes történetvezetésére valóban az a magyarázat, hogy Archer kómában van, és azt látjuk, ami a fejében zajlik.

A sorozat új évada 2019. május 29-én érkezik az FXX csatornára - írja az io9.