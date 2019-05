Május 4-én és 5-én Budapest100, a budapesti házak ünnepe. A téma ezúttal a Bauhaus természetesen, aminek idén van ugye a 100. születésnapja. A Bauhausról és a Budapest100-ról is rengeteget írtunk, szóval most csak mazsolázni akartam a változatos programokból. Ám az esemény honlapján idén helyettem is kiválogatták a legjobbakat, ráadásul tematikus bontásban: gyerek-, szakmai, idegen nyelvű, zenés és közösségi programok.

Nekem már csak annyi maradt, hogy felhívjam a figyelmet mondjuk arra, hogy a Kortárs Építészeti Központban is lesz egy csomó minden. Például WR-szemüveggel bejárhatjuk a Bauhaus igazgatójának, Gropiusnak a dolgozószobáját.

A Bajcsy-Zsilinszky köz 2-ben pedig a BME Építészmérnöki Kar fotópályázatának döntőbe jutott képeit vetítik folyamatosan. Tőlük megkaptuk a fényképeket is, íme a döntősökből egy galéria:

5 Galéria: Budapest100: A BME Építészmérnöki Kar fotópályázat Fotó: Gombos Attila / BME Építészmérnöki Kar

Kellemes hétvégi háznézegetést mindenkinek!