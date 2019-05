Ez pedig nem más, mint a játszóterekről és óvodákból ismert, elementáris erejű hadicsel, amit Szun-cu, a világhírű filozófus és hadvezér

metódusként ismertetett volna a máig nagy hatású A hadviselés művészete című munkájában, ha az ókori Kínában lett volna óvoda és/vagy játszótér.

Akárhogy is, Kallie Plagge, a Gamespot online gémermagazin szerkesztője a 29785692783456. sablon gyalázkodás után, amit azért kapott, mert nem átallott nő létére véleményt nyilvánítani egy olyan ősmaszkulin témában, mint a videojátékok, mintegy ösztönösen rúgott oda, ahol az egyszeri trollnak a legjobban fáj. Lenyomozta az illető édesanyját Facebookon, és egyszerűen beárulta:

This guy sent me hate on Facebook so I told his mom on him. She was really nice about it. pic.twitter.com/kXwx7zX5uD