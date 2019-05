A Statista infógrafikáján az látszik, melyik tévésorozatoknál a legnagyobb az eltérés az egész széria átlagos értékelése, és a legutolsó rész értékelése között (IMDB nézői szavazatok). Vagyis melyik sorozat zuhant a legmagasabbról a legmélyebbre: You will find more infographics at Statista