Vannak olyan országok, amelyeknek a vezetője mondjuk topfutballistaként képzelné el magát legszívesebben, és vannak olyan országok is, ahol a miniszterelnöknek össze is jön a sportkarrier. Szamoa miniszterelnöke 74 évese korára is kitartott, sikerült magát kvalifikálnia íjászatban az Óceániai Játékokra (Pacific Games).

Fotó: 2019 Pacific Games

Nem most kezdte a sportot, 2007-ben is kijutott a térség mini olimpiájára, és akkor csapatban ezüstérmet is szerzett. Már akkor sporttörténelmet írt, ő lett az első aktív miniszterelnök, aki érmet szerzett nemzetközi versenyen. Az alapelve elég egyszerű: gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni.

A Pacific Gamest egyébként pont Szamoa rendezi, így minden adott a jó szerepléshez.

(via Insidethegames)