Csodálatosan szürreális jelenet játszódott le a napokban a mexikói Guadalajara Centro Comercial Plaza Patria nevű bevásárlóközpontjában, aminek a tetőszerkezete egy komolyabb esőzés alatt teljesen magadta magát, és egy ponton elkezdett ömleni a víz az áruházba.

Az egyik aulában éppen egy plázazenekar játszott, és nagyon jó ütemérzékkel váltottak a Titanic híres betétdalára, a My Heart Will Go Onra, amikor már több centi víz állt a padlón, és egyre csak ömlött a víz.

Az esetről készült felvétel pedig azon a ponton válik igazán tökéletessé, amikor egy karbantartó menteni a menthető alapon egy vödörrel próbálja meg felfogni teljesen esélytelenül a vizet.