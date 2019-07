Oké, általában azzal szívjuk a tahó parkolók vérét, hogy a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyekre állnak be, de itt az új liga: az ember, aki megállt az utca közepén a Rolls Royce Phantomjával, amíg beugrott a boltba. Olvasónk lőtte a képet. Az autó hátulján amúgy szlovák rendszám volt.

FRISSÍTÉS: írt egy másik olvasónk is, aki szerint "a képen lévő kocsi Josh Cartué, a szabálytalanul parkoló pedig a sofőrje lesz, aki a 13. kerületben, a képen látható Gogol utca közelében lakik. Ezzel Rolls Royce-szal is szokott állni a ház mélygarázsában. Ide szokott járni boltba, van, hogy hasonlóan „parkol” a sárga (szerintem) Toyota Celicájával is ugyanazon a helyen, mint a képen. A buszsávot sajátjának tekinti, a zebrákat szerintem nem is észleli. Nem ő a gazdag ember, hanem akinek dolgozik.