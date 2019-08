Még fel sem ocsódtunk, milyen jófej volt Dave Grohl és a Foo Fighters a Szigeten, és akkor most itt az újabb hír arról, hogy egyszercsak megjelent ő és Rick Astley egy londoni klubban, és elkezdtek zenélni. A Moth klubban a heti Club NME koncertjein leginkább feltörekvő indie zenekarok koncertjeire lehet menni, na meg néha bele lehet futni egy olyan orbitálisan nagy buliba, mint most pénteken.

Rick Astley egyik legismertebb slágere a Never Gonna Give You Up, ezt is eljátszották, azzal a csavarral, hogy Grohl énekelt ls gitározott, Astley meg dobolt. Aztán eljátszottak még néhány Foo Fighters dalt, a felvételek szerint ők is baromi jól szórakoztak, a közönség meg pláne, majd öt dal után köszönték szépen, és mindenki ment a dolgára.