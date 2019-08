Las Vegas nemcsak a kaszinók Mekkája, de a pornóé is. Mindkét iparágban meredeken felfelé, de legalább olyan meredeken lefelé is vezethet az út azoknak, akik kipróbálják magukat benne. Valószínűleg utóbbi történhetett a pornóbizniszben egykor Jenni Lee művésznéven futó nővel. Tudjuk, hogy ön soha nem néz pornót, de higgye el: a filmjeit tényleg milliók látták, és a Pornhubon most is 45 ezer követője van. 21 évesen kezdett el felnőttfilmekben szerepelni, aztán megpróbált modellkarriert építeni, de valami félrecsúszhatott, mert újra visszatért a pornóhoz. A felnőttfilmes adatbázis szerint 2016-ban szerepelt még a

Horny Housewives 4 című alkotásban.

A most 37 éves nőre véletlenül bukkant rá egy holland filmes csapat, amely riportot készített a Las Vegas alatt húzódó, 300 kilométeres vízelvezető csatornarendszerben élő emberekről. Legalább ezren élnek itt, hajléktalanok, drogosok, de olyanok is, akik minden reggel innen indulnak munkába, csak nincs pénzük saját lakásra. Az nem derül ki, de azért sejthető, hogy a polgári nevén Stephanie Sadorra néven bemutatkozó nő melyik csoportba tartozik.

Fotó: Stephanie Sadorra instagram

A föld alatti lakásokat az emberek igyekeznek kényelmesen berendezni, de számolniuk kell az állandó sötéttel. A nem túl jó fizikai állapotban lévő nő azt mondja: boldognak érzi magát a föld alatt, hozzászokott ehhez az élethez, mindene megvan, ami kell. A legjobban talán az hiányzik neki, hogy nincs víz, de a szükségben legalább az emberek összetartanak.