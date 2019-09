Ne aggódjon, ha fogalma sincs, mi a fenét jelent a cím, gyorsan megpróbáljuk képbe helyezni a szereplőket illetően:

a Miami Heat egy NBA-ben szereplő kosárcsapat Miamiból, ami a 2010-es évek első felében megállíthatatlan volt, azóta viszont főleg Dwyane Wade visszatérésének, és a sztár tavalyi hattyúdalának örülhettek a szurkolók,

a BangBros meg egy pornógyártó cég Miamiból, olyan méltán híres filmekkel, mint a Big Tit Cream Pie, a Bait Bus 18, vagy a Big Tit Cream Pie 2.

Most, hogy ezen túlvagyunk, végre foglalkozhatunk azzal, hogy mi történik jelenleg. A Heat 1999 óta lakik a jelenlegi stadionjában, a The American Airlines Arenában (röviden The AAA), a légitársaság azonban tavaly bejelentette, hogy nem hosszabbítják meg a szponzori licenszüket.

Mivel óriási brandértéke van annak, ha egy márkát egy NBA-s csapattal azonosítanak az emberek, egy csomó cég rögtön licitálni kezdett annak érdekében, hogy ők legyenek az új szponzorok, és ebbe a háborúba szállt be a BangBros is egy tíz évre szóló 10 millió dolláros ajánlattal. A cég Twitteren azt írta, hogy BangBros Centernek (rövidítve BBC, és ezt értelmezze mindenki úgy, ahogy akarja) neveznék el a stadiont, és egy látványtervet is közzétettek róla:

Fotó: bangbroscenter.com

Az egészből persze valószínűleg nem lesz semmi, de nyilvánvalóan csak azért, mert az egészet kezelő üzleti csoportosulás képviselője tavaly elmondta, hogy az elnevezési jog évente nagyjából hatmillió dollárt ér, ami jóval több, mint amennyit a BangBros ajánlott érte.

