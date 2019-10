Nagyon csábít a demagógiára ez a téma, de nem akarok az lenni. Hallottam már ezt-azt arról, mi minden hiányzik a magyar kórházakból a fertőtlenítő kézmosótól kezdve a gumikesztyűn át a steril, egyszer használatos eszközökig, de az elektromos autók eddig valahogy nem jutottak az eszembe. Maradjunk a tényeknél: Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter kedden 249 elektromos Volkswagen Golfot adott át összesen 90 egészségügyi intézménynek, nagyrészt kórházaknak.

Az autók feladata az lesz, hogy a telephelyek között közlekedjenek halkan és kipufogógázok nélkül, vért és vérkészítményeket szállítsanak, sürgős esetekben gyorsan el tudjanak juttatni orvosokat, szakemberek az egyik helyről a másikra, emellett ügyintézési és soron kívüli szállítási feladatokat is ellátnak. E gy autó egy töltéssel 200 kilométert tud megtenni, a kórházakhoz 132 töltőállomást is építettek. A beszerzéshez 3 milliárd forint támogatást nyújtott a kormány. (via kormany.hu)