Az idén 20 éves meséről nekem speciel még sosem jutott eszembe, hogy a bennszülöttek földjének erőszakos elvételét próbálja normalizálni, a University of Washington egyik professzora, Holly M. Barker azonban végre lerántotta a leplet gyerekkorunk nagy átveréséről.

SpongyaBob Kockanadrág és a barátai fontos szerepet játszanak a bennszülöttek földjeinek gyarmatosítók általi kisajátításának normalizálásában, miközben eltörlik a föld színéről Bikinifenék eredeti lakóit.

– írta Barker, aki meg van győződve arról, hogy a vízalatti város a valóságban is létező Bikini-atollal állítható párhuzamba.

Ez bizonyos szempontból egyébként igaz is: a város tényleg a korallzátonyokból felépülő, gyűrű alakú sziget alatt helyezkedik el, ezt a szigetet pedig a hidegháború alatt az Egyesült Államok sajátította ki, hogy aztán 1946 és 1958 között 23 hidrogénbombát és atombombát robbantson fel itt. Emiatt több rajongói elmélet is van, ami szerint Bikinifenék lakói a kísérletek miatt lettek mutánsok, Barker azonban ennél is tovább ment, és kijelentette, hogy

a rajzfilm valójában az erőszakos amerikai katonai tevékenység elmaszatolása.

A professzor azt azért megjegyezte, hogy a sorozat alkotói vélhetően nem a kolonizációra gondoltak, mikor megalkották a SpongyaBobot, de a biztonság kedvéért azért még azzal is megvádolta őket, hogy eltulajdonítják a csendes-óceáni emberek kultúráját a Hawaii mintás ingekkel, és azzal, hogy a karakterek ananász, meg a Húsvét-sziget szobraira hasonlító házakban laknak.

Kínosan kéne éreznünk magunkat amiatt, hogy egy hamburgerimádó amerikai közösség megszállja Bikinefeneket, és teljes mértékben lerombolja annak szuverenitását – összegzett Barker.

