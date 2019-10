2019 Keanu Reeves éve volt: elég kevés sztár van, aki azzal került be a világsajtóba és a közösségi médiába, hogy mindenki azt találgatta, hogy lehetséges, hogy ő ennyire kedves, közvetlen és úgy általában is tökéletes?

Hát ennek ellenére van, akinek minden vágya porig alázni és megszégyeníteni őt. A Between Two Ferns című műsor olyan, mint egy kifordított Tények: amíg abban biztos, hogy soha senki nem tenne fel egyetlen kínos kérdést sem egy kormánypárti politikusnak, addig ebben kizárólag a létező legszemetebb kérdésekre kell válaszolniuk a színészeknek, már ha ezeket a nyílt oltásokat kérdésnek lehet egyáltalán lehet nevezni. Olyan műsor ez, mint egy lélektani Jackass. És most már film is készült belőle a Netflixre, ebből tettek közzé most egy részletet, amelyben Keanu Reeves próbál megbirkózni Zach Galifianakis szemétkedésével, olyan párbeszédekben, mint hogy

Zach Galifianakis: Végzel kutatást a szerepeid miatt?

Keanu Reeves: Igen.

Zach Galifianakis: Gondoltál már arra, hogy kikutasd, milyen lenne egy olyan karakter, akin látszik, hogy végzett színésziskolát?

Keanu Reeves: Most például eljátszom, hogy ez vicces. Milyen vagyok benne?

Vagy:

Zach Galifianakis: Egy összeesküvés-elmélet szerint azért nem látszik rajtad az öregedés, mert halhatatlan vagy. Ezért tűnik úgy, mintha minden filmed egy örökkévalóságig tartana?

Keanu Reeves: Hát, az örökkévalóság rövidebbnek tűnik, mint most ez.

Itt az egész jelenet: