Mindig is kattintékony nyilatkozatairól volt ismert az orosz kulturális miniszter. Az orosz diplomataképzőként ismert MGIMO újságíró szakán végzett, a nyolcvanas évek legvégén jó történelmi érzékkel a Szovjet Kommunista Pártba is belépő Vlagyimir Megyinszkij 2012 óta vezeti a kulturális tárcát, de széles körben inkább a Mítoszok Oroszországról című populáris, nemtudományos történelmi könyvsorozata miatt ismert: ebből az ember nagyjából megtudhatja, hogy a jó dolgok Oroszországból indultak vagy mindig is megvoltak – beleértve a demokráciát –, a rossz dolgok meg leginkább nyugatról jöttek.

Beleértve a sok rossz filmet is. A Joker például nem tetszett neki, „ha Oroszországban készült volna ilyen, azt biztosan nem támogatta volna a kulturális minisztérium” – mondta, de azért mindenkit megnyugtatott, hogy nem lát okot az oroszországi forgalmazás betiltására.

Nadenade! Csütörtökön remek érvet talált arra, hogy miért is rossz ez a film. Váratlanul a fiatal barátnőjét megölő és feldaraboló történész, Szokolov brutális tettét hozta fel példaként, amely mindenkit megdöbbentett. És itt jön Megyinszkij: