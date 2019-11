Az Atlantic magazin hétperces dokumentumfilmet készített egy idős testvérpárról, Ilonáról és Erzsébetről, akik annyira profik rétessütésben, hogy olykor ötszáz fős esküvőkre szállítják az édesanyjuktól örökölt receptek alapján készített házitésztából a süteményt.

A turai testvérpár nem tudja elképzelni a rétessütést énekelés nélkül, már édesanyjuk is így tanította őket, a filmben be is mutatják, miként készül az édesség.

A Rétes nővérek (Strudel Sisters) című kisfilmet Hegedűs Péter és Jaina Kalifa készítette.