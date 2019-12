Az animáció 1986-tól indulva követi a legnépszerűbb tévésorozatokat, az adatok kissé homályosak, de elvileg az egyes epizódok világszintű tévés + online nézettségét és a kalózletöltéseket összegzik, a számok valószínűleg erősen az amerikai ízlés felé torzítanak, elsősorban azért, mert onnan vannak a legmegbízhatóbb adatok. Mindenesetre egészen lenyűgöző végigkövetni a versenyt, aminek az elején még a Dallas is játszik, a közepén jön a Vészhelyzet meg a Jóbarátok a nagy tévésorozat-reneszánsszal, a végén meg arat a Trónok harca, és megjelennek a hagyományos csatornák mellett olyanok, mint az HBO, a Netflix, sőt, a legvégén már a Disney+ is. Érdemes többször is megnézni, egy falatra egyszerűen túl sok az információ ahhoz, hogy mindent észrevegyünk.