Wausau egy 40 ezres kisváros Wisconsin államban, és a klímája alapján (novembertől márciusig elég keményen fagy, éves átlagban 150 centi hó esik) ideális helyszín lenne egy jó kis hógolyó-csatához. De nem az: törvénnyel tiltották be a közterületeken a hógolyódobálást. Ez egyszerűen közbiztonság és józan ész kérdése, civilizált ember nem dobál tárgyakat a másikhoz, mondta a város polgármestere. És valóban, Wausauban tilos kövek, nyílvesszők és egyéb objektumok dobálása is. Érvényes ez az utcákra és terekre, az iskolákra, és úgy általában mindenre, ami nem magánterület. A büntetés 114 dollár (kb 34 ezer forint), de a gyakorlatban még senkire nem sújtott le a törvény illegális hógolyózásért. ( via Fox)