Legalábbis a Sporthoz Tematikusan Illeszkedő Buszmegállók Kupájában. Pár napja számoltam be arról, hogy egy budapesti, XVII. kerületi buszmegálló várója a mellette lévő sporttelep miatt egy futballkaput idéz. Hamarosan kiderült, hogy Szolnokon is van ilyen buszmegálló – de mostanra már azt is tudom, hogy Rákosmente vagy Szolnok a fasorban sincs Székesfehérvárhoz képest.

Ott ugyanis nemcsak egy, de több buszmegállót is sportosítottak – ráadásul ezek nem csak egy sportágat idéznek meg.

Mondjuk ez nem is meglepő: ott, ahol van 13-szoros magyar bajnok és 11-szeres kupagyőztes hokicsapat, annak dukál egy megálló:

De kiérdemli ezt az ötszörös bajnok, négyszeres kupagyőztes kosárlabdacsapat is:





Meg hát van itt még egy háromszoros magyar bajnok, UEFA-kupában döntőt játszó, a Real Madridot a Bernabéu stadionban verő futballcsapat, szóval ez sem lehet kérdés:

Ahogyan ezek után az sem, hogy a buszmegállók legsportosabb magyar városa minden kétséget kizáróan Székesfehérvár.