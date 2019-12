Az adventi időszak a nagy családi és baráti összejövetelek szezonja, rég nem látott rokonok és ismerősök ülnek le egymással beszélgetni, iszogatni és így tovább. És mivel, ami nincs fent a közösségi oldalakon, az meg se történt, szinte kötelező programelem a csoportkép készítése is. Így tettek a Harry Potter filmek szereplői is, egészen pontosan Emma Watson (Hermione Granger), Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginnie Weasley) és Matthew Lewis (Neville Longbottom). A találkozóról természetesen kép is készült, amit Emma Watson meg is osztott az Instragramon, és eddig több mint 3 millió lájkot gyűjtött be.

Tom Felton volt olyan figyelmes, és színesben posztolta az előző képet: