A kókuszkocka - ha jól van elkészítve - egy meglehetősen finom sütemény. Könnyű piskóta az alapja, amelyet krémes csokiöntetbe mártanak, majd kókuszreszelékbe hempergetnek. Igény szerint lehet kicsi, egyben bekapható, vagy akár szinte átharaphatatlanul nagy méretű is. De ki gondolná, hogy ez az önmagában ártatlan finomság végzetes dologgá is válhat?

Most a BBC számolt be egy ehhez a süteményhez köthető tragikus eseményről. Ausztráliában egy vidám kókuszkockaevő versenyt rendeztek, amelyen egy hatvan éves nő is elindult. A hölgy azonban egymás után olyan elővigyázatlanul tömte magába a kókuszkockákat, hogy egyszer csak rohamot kapott, és rosszul lett. Kórházba is vitték, de nem sokkal később meghalt.

Woman dies in Australian Day lamington-eating contest https://t.co/wFJeTHEL40 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 27, 2020

Egyébként az egybegyűltek Ausztrália Napját ünnepelték, ilyenkor arrafelé nem ritkák az evőversenyek.