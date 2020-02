Kaptunk egy képet Szegedről. Nem a legjobb minőségű, de a fő arcvonások összetéveszthetetlenek: Csányi Sándor OTP-vezér és Lázár János fideszes politikus ülnek egymás mellett és vidáman csevegnek az Újszegedi Sportcsarnokban, ahol együtt nézik a Pick Szeged-PSG kézimeccset.

A kép már csak azért is érdekes, mert a két nagy ember viszonyát korábban finoman szólva is inkább az ellentmondásos, mint a baráti jelzővel lehetett illetni. 2013-ban Lázár János az ország első számú uzsorásának nevezte az OTP vezérét, amire Csányi csak annyit mondott: Lázár Jánosról úgy hallja, tehetséges fiatalember, nézzük meg például, hogy a trafikügyet is milyen ügyesen elintézte. Lázár erre azzal válaszolt, hogy ha az OTP elnöke a tehetségén tréfálkozik, azt tudomásul veszi "bárhogy is páváskodik a devizahitelesektől szerzett milliárdjaival".

Persze ez régen volt. Csányi Sándor azóta is az ország és a régió legnagyobb bankjának elnöke, Lázár János pedig éppen parkolópályán van. Azt már tudtuk, hogy mindketten szeretnek vadászni, ezek szerint a kézilabda is közös szenvedélyük, a barátsághoz pedig nem árt, ha közös az emberek érdeklődési köre.

Frissítés: Az MTI is kiadott egy képet a lelátóról. Íme!