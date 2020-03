Beszélt már arról 2019 novemberében az ATV-n is Szikora Róbert, az R-GO frontembere, hogy mennyire fontos számára a vallás, és hogy napi szinten templomba is jár, de most újabb szintre lépett ebben: a Bors kedden arról írt, hogy

Szikora vallási nagykövet lesz, mert felkérték az 52. Eucharisztikus Kongresszus arcának.

„Úgy éreztem, ez óriási ajándék valahonnan fentről" – mondta a megkeresésről a lapnak. „Találkoztunk, elmondta, hogy én lennék a rendezvény egyik nagykövete, az arca. Az előmunkálatokban is részt vehetek, mint hitvalló, tanúságtevő. Sok ke­resztény színész, művész van, de ebben a műfajban engem választottak" – magyarázta. Szikora találkozott Erdő Péter bíborossal is, akit közvetlen, nagyformátumú személyiségnek írt le. Karácsonykor, egy másik rendezvényen Böjte Csabával találkozott.

Gyerekkorom óta vallásos vagyok, nemes feladatnak érzem. Boldogan segítek, hiszen élő téglája vagyok az egyháznak. Sok feladatom lesz, de erről még nem tudok beszélni

– mondta. Beszélt arról is, hogy hogyan tért meg.