A nagy döcögéssel elindult kormányzati tájékoztató oldal, a koronavirus.gov.hu adta hírül, hogy "Már a Szent László Kórházban vizsgálják a holland férfit":

Azonban a hírhez csatolt fotón gyanúsan nem egy férfi van, inkább néninek tűnik ez a Szent László kórházas beteg. Egy képkeresés után be is bizonyosodik, hogy elég sok helyen feküdt már:

Ahonnan már csak egy lépés közelebbről is megismerni ezt a holland férfit, akit egy orosz származású fotós, Dmitrij Sironoszov fektetett be egy képsorozat erejéig egy kórházba, még 2017 tavaszán:

De miért is kell minden hírhez képet is tenni? Egyrészt nem kell. Egy hírportálon sem kerül minden cikkhez fotó. A kép egyrészt kiemeli az információözönből a hírt, másrészt (jó esetben) gyorsan informál, vagy többletinformációt, hozzáadott értéket nyújt. A portálok olvasóinak jó része ma már nem az újság címlapjáról érkezik a cikkbe, hanem a Facebookon megosztott, majd onnan továbbosztott posztokból, ahová viszont szükséges egy fotót is feltölteni.

Vannak persze olyan hírek, amit nehéz, vagy ízléstelen lenne a konkrét esetről készült képpel illusztrálni, (ilyenek a baleseti, vagy rendőrségi hírek). Ilyenkor kerülnek elő a sokat vitatott stockfotók, vagyis sablonképek, amik nem ott, nem úgy, nem azt ábrázolva készültek, de illusztrációnak esetleg jók lehetnek.

A fenti példánál maradva: elfogadható lenne, ha a képet egy olyan hírhez rendelték volna, ami általánosságokban beszél a fertőzésről, ez azonban egy konkrét hír, és nem is egy portálon, hanem egy tájékoztató oldalon, aminek hitelességét gyengíti, ha a fotó hazugság. De itt a másik példa, amiből mire is gondolna az olvasó?

Hát arra, hogy OK, megnyugodhatunk, bár sok rosszat olvasni, de egész jó hely ez a Szent László, és valóban, milyen szépen ki is ürítették, katonás rendben várakoznak a betegágyak. Ami részben igaz is, viszont ezeket az ágyakat nem most és nem itt vetették be ilyen szépen, hanem még 2016-ban valahol külföldön, ahol az ingyenesen letölthető kép készült:

És mit tanácsolna egy képszerkesztő a jövőre nézve?

ha illusztrációs fotót használunk, írjuk alá: képünk illusztráció

ilyen konkrét hírekhez tegyünk minél pontosabb képet, stimmeljen legalább a helyszín, a történés, vagy a szereplő, lehetőleg mindhárom

kérjünk rendeljünk ki egy fotóst az MTI-ből, hogy készítsen képeket, sajnos egészen biztosan szükség lesz rá.

És most végezetül egy fotó az Operatív Bizottság tegnapi üléséről: