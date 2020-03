Wales északi részén, Llandudno városában igazán apokaliptikus látvány fogadja az embert: a város koronavírus-járvány miatt elhagyatott utcáin az emberiség elvesztette az irányítást,

a hatalmi vákumot pedig gyorsan betöltötték a kecskék!

Igen, Llandudnoban nem zombik, nem űrlények, nem Mad Max kellékestárból előmászott bűnbandák, hanem kecskék lepték el az utcákat. Ahogy az a Guardian videóján látszik, a város valaha emberi élettől hangos utcáin csak a portyázó patások hordáinak kopogása hallatszik, amint a fehér, szarvas megszállók döjfösen járják be új birodalmukat. A mekegő bandák nem tisztelnek se gyepet, se sövényt, mindent megrágnak, amit érnek, felmásznak a kerítésekre, hogy a fák ágait is rágcsálhassák, és, fölteszem, össze is szarnak mindent, csak hogy megmutassák az ablakokból rémülten és tehetetlenül kitekintő embereknek, hogy megtehetik.

Hogy mi a kecskék terve, azt egyelőre nem tudni. Megállnak majd ott, ahol a fű véget ér, vagy faltörő kosként törnek majd rá az emberiségre? Minket is felfalnak, ahogy a korábban szépen metszett virágokat és gondozott gyepet, vagy csak rabszolga sorba taszítják a bolygó korábbi urait? Az viszont biztos, hogy a kecskék megállíthahatlanok, hamarosan pedig Budapest is eleshet. Én mindenesetre köszöntöm új kecske urainkat!