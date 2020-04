Minthogy a koronavírus-betegség a 65 éven felüliek számára a legveszélyesebb, a lenti videón az otthonaikban egyedül, mégis együtt zenélő 72-78 éves emberek betartják a szociális távolságtartásra vonatkozó előadásokat.

A Rolling Stones tagjai a számos világsztárt felvonultató One World: Together at Home című, online streamelt koncerten adták elő a You Can't Always Get What You Want című 1968-as klasszikust. Minthogy a dobos Charlie Wattsnak nem volt kéznél a dobfelszerelése, ő légdobolt egy dobozon ülve.

Eközben az együttes hét év óta az első új számát is kiadta, Living in a Ghost Town címmel. A számot, bár kísértetiesen a mostani állapotokra rezonál, egy évvel ezelőtt írták egy tízperces Los Angeles-i jam session közben. Jagger és Richards egyetértettek, hogy most kell kiadni. A szöveget aktualizálták némileg a jelen helyzet fényében (Jagger szerint kicsit visszavettek a sötétségéből). Az utómunkálatokat persze távmunkában végezték el, nem találkoztak személyesen.

Az utolsó új Rolling Stones-számok a 2012-es válogatásalbumra kiadott Doom and Gloom, illetve a One More Shot voltak.

(BBC)