Az elmúlt két hónapban komoly rohamot állnak ki az élelmiszer-házhozszállítással foglalkozó cégek. Csúsznak a korábban megszokott határidők, vadászni kell a megnyíló időablakokra, és sokszor a megrendelt termékek is kifogytak a raktárból.

A megnövekedett forgalom mellett könnyebben csúsznak be hibák is, ugyanakkor a következő történet még így is nagyon vicces.

Mint olvasónk jelezte, S-Budget passzírozott paradicsomot rendelt a Spartól, majd a szállítás után vette észre, hogy a megrendelt termék helyett Pre-Vital felnőtt macskáknak készült teljes értékű állateledelt kapott. Mint olvasónk meséli, nagyon nem esett kétségbe, az emelten volt macskatulajdonos, neki ajándékozta a helyettesítő terméket.

A "helyettesítés" azért így is mókás, mint azt a házhozszállítás szabályainál olvashatjuk:

Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat áruhiány. Amennyiben egy termék rövid ideig nem szállítható, akkor igény szerint egy megegyező vagy magasabb árú helyettesítő terméket tudunk szállítani."

Azt csak remélni lehet, hogy maga a cég sem gondolja úgy, hogy a nevezett macskakaja megegyező a saját márkás paradicsomszósszal.