Tekashi 6ix9ine nem az a fajta zenészember, akit a ember kitenne otthon a vitrinbe, vagy a spanyolnáthát is túlélő nagymamához vinné ludaskását enni vasárnap délben. Mutatom mire alapozom a fentieket:

A bátor kiegészítő-viseletéről (is) ismert rapper 200 000 dollárt (kb 65 millió forintot) utalt át a No Kid Hungry alapítványnak, melynek célja, hogy Amerikában egy gyerek se maradjon éhen. Az alapítvány meg visszaírt, hogy kösz, de nem kérjük, mert az alapszabályunkban benne van, hogy csak olyanoktól fogadunk el adományt, akiknek tevékenysége egybevág a mi értékrendünkkel.

Tekashi, azaz Daniel Hernandez nem feltétlenül ilyen ember:

a Bloods bűnbanda egyik alszárnyának, a Nine Trey Gangstersnek a tagjaként több kirívóan erőszakos New York-i bűncselekményben is részt vett,

többek között fegyveres rablásban

kábítószer-kereskedelemben

valamint egy alkalommal fegyverrel lőtt egy rivális banda tagjára, hogy ráijesszen.

2019 decemberében – a hatóságokkal való együttműködése, valamint több belső infó kiszivárogtatása miatt – végül mindössze két év börtönre ítélték, annak ellenére, hogy korábban a büntetés sokszorosát (akár 47 évet is) jósolták neki. A zenészt emellett öt évnyi szabadon bocsátás utáni felügyeletre, valamint 300 óra közmunkára ítélték.

Múlt havi szabadulása után menten előállt a Gooba című trekkel, ami máris 40 millió feletti megtekintésnél tart, sőt, néhány órával a megjelenése után elérte a 10 milliós álomhatárt. A számban utal a koronavírusra ("They sick, been hot way before coronavirus"), valamint az őt ért patkányozásra is ("You big sad. Tell me how I ratted, came home to a big bag").