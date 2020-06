Sacha Baron Cohen, a többek között Ali G-t és Boratot kitaláló és megszemélyesítő brit komikus ezúttal egy szélsőjobbos rendezvényen csapott le. Baron Cohen legutóbb a Golden Globe- és Emmy-díjra is jelölt Who is America? című sorozatában prankelt meg álruhában jobboldali politikusokat és szavazókat, valamint egyéb hírességeket. Áldozatául esett Dick Cheney korábbi alelnök, Bernie Sanders, OJ Simpson és Sarah Palin korábbi alelnökjelölt is. A komikus most hétvégén hasonló szerepben tért vissza – bár azt egyelőre nem tudni, hogy szombati szereplése részét képezi-e a Who is America? egy esetleges második évadának, vagy csak simán kedve támadt megszívatni néhány szélsőjobbost.

Sacha Baron Cohen három különböző álruhát is húzott, hogy átverje a Three Percenters nevű militáns jobboldali szervezet Washington állambeli tagszervezetét. A komikus először egy republikánus politikusokat támogató szervezet vezetőjeként környékezte meg a Washington State Three Percenterst, akik egy fegyvertartást propagáló eseményt szerveztek szombatra a washingtoni Olympia városába. A mit sem sejtő szervezők örömmel fogadták a komikus pénzügyi felajánlását, aki többek között a zenei fellépőkről, és az esemény biztosításáról is gondoskodott. A körülbelül 500 fő részvételével megtartott rendezvényen aztán maga a színész is színpadra lépett – álszakállban, egy hillbillynek öltözve. Baron Cohen és zenekara az információk szerint lenyomott egy teljes countrykoncertet, majd előadásuk vége felé közeledve rázendítettek az alábbi, az amerikai jobboldal összeesküvés-elméleteit kifigurázó dalra.

A dalban, melynek éneklésébe az eseményen résztvevők is beszálltak, szó esik Obama, a „tudjukkik, George Soros és mocskos barátai által irányított CNN” és Dr. Fauci „vuhani vírussal” való beoltásáról, az újságírók és a WHO „szaúdi stílusú feldarbolásáról”, valamint arról hogy a koronavírus valójában egy „liberális hoax”.

A szervezők, észlelve, hogy a művész stílust váltott, megpróbálták kihúzni a mikrofonját, és elzavarni a színpadról, ám a Baron Cohen által pénzelt szekusok az útjukat állták. A komikus és zenekara a dal után egy mentőautóba pattant, és elviharzott a helyszínről.

Hogy bevigye a kegyelemdöfést, a komikus harmadszor is visszatért, ezúttal videósnak adva ki magát, és meginterjúvolta a felháborodott szervezőket.

