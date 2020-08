Szegény patkány, hiába okos, mivel csatornákban él, meg pestist is terjesztett - pedig valószínűleg ezért nem is ő volt a felelős, legalábbis nem a ma domináns vándorpatkány -, szóval, neki esélye sincs, hogy ismeretlenül lecukizzuk. Hiába okos, sőt, ettől csak még ijesztőbbé válik. Irtják is, bár sok évtizedes sikeres munka után a közelmúltban egy ideig pont ez sem ment annyira jól, de most nem is róla van szó, hanem a sokkal jobb píárja révén cuki, bozontosfarkú mókusról.

Jó, nem is mászik elő csatornákból, hanem erdők, parkok fáin ugrabugrál, mogyorót rak el télire, cukimódon majszolja el a magvakat...meg a kismadarakat. Bizony, a mókus nagy fészekrabló, nem csak tojásokat lop el, hanem egy stádiummal később is rájár, kedvelt zsákmánya ugyanis a madárfióka is.

De tényleg píszíterror van, legutóbb egy vadasparkban láttam, a feliratot, ahol szemérmesen annyit írtak, hogy „fészkeket is fosztogat”. Na, hát, ez a fészekfosztogatás így néz ki, gyenge idegzetűek és azok akik továbbra is a cukimókus illúziójában akarják ringatni magukat, ne nézzék meg az alábbi videót.