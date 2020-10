Tegnap az Index is beszámolt róla, hogy Budapesten a XIX. kerületben egy autószerelő műhelyben robbanás történt, amit valószínűleg egy gázüzemű autó tartálya okozhatott. A detonáció után tűz keletkezett a kétszáz négyzetméteres épületben. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán egy felvétel is megosztott az épület oltásáról. A felvételek jól látható, hogy micsoda rombolást végzett a gázrobbanás, és miért is volt olyan sok munkája a tűzoltóknak.