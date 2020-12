A múlt héten indítottak internetes szavazást a fővárosi állatkert munkatársai arról, mi legyen a legújabb, vagyis az ötödik vombatkölyök neve. Mintegy tízezer voks érkezett, a három választható név (Mandy, Mia, Wendy) közül a Wendy kapta a legtöbb szavazatot, így ez is lett a neve.

A vombatok erszényes állatok, csak nagyon kevés állatkertben mutatják be őket, és fogságban ritkán szaporodnak, ahol szaporodnak is. A több száz európai állatkert közül ez eddig csak nyolc helyen sikerült, köztük a Budapesti Állat- és Növénykertben. Sőt, még ebből a nyolcas mezőnyből is kiemelkedünk, hiszen ötnél több kisvombat még egyetlen európai állatkertben sem született.