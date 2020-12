Alig három hét van hátra Karácsonyig, és mindig vannak köztünk, akik az utolsó pillanatra hagyják az ajándékvásárlást. Ezen a ponton már nem csak az jelenthet nehézséget, hogy a plázák tömve vannak, a futárcégek pedig túlterheltek, hanem az is, hogy vajon mivel lepjük meg szerettünket. Következzen néhány last minute ajándékötlet hölgyeknek, amiket eddig talán cikinek talált, de a legtöbbünk valójában nagyon is örül neki.

Gyertya, főleg, ha illatos

Valamiért sokan hangoztatják, hogy a gyertya ciki karácsonyi ajándék, pedig valójában az év minden részében jól tud jönni. Pluszpont jár az évszaknak, vagy éppen az ünnepnek megfelelő illatokért. Karácsonykor minden mennyiségben jöhet az almás-fahéjas, narancsos és mézeskalácsos aroma!

Dezodor, tusfürdő, és egyéb kencék

Ha már a sokadik alkalommal próbálna tisztálkodási szerekkel kedveskedni, akkor talán elvetheti az ötletet, nehogy magára vegye a dolgot az illető (kivéve persze, ha célzás!). Viszont ha eddig jellemzően előrukkolt valami oda illővel, mostanra azonban kifogyott az ötletekből, egy ízlésesen összeállított csomag nagyon is hasznos lehet. Már csak azért is, mert előbb vagy utóbb amúgy is kénytelenek lennénk feltölteni a tárat, és a kedvenc dezodorunknak, tusfürdőnknek, testápolóknak vagy bőrradírunknak mindig jut hely. De imádjuk a színes, mindenféle csodákat ígérő arcmaszkokat is. Az sem gond, ha valójában nem tünteti el a pattanásainkat, vagy tölti fel a ráncainkat. Illatos, és amíg fent van, úgy érezzük, miénk a világ.

Bögre

Ezzel is hasonló a helyzet. És hogy hiányzik-e egy negyvenkettedik bögre a lakásba? MÁR HOGY NE HIÁNYOZNA? Főleg ha dombornyomott, baglyos vagy van egy jó kis kötött pulóvere.

Apró dekoráció

Ehhez igencsak fontos, hogy elég mélyen ismerjük a hölgy ízlését, de egy otthonába illő dísz, mécses vagy akár élethű műnövény remek választás lehet.

+1 ajándékutalvány

Nem valami személyes, de ha tudjuk, hogy az illető hajlandó lesz emiatt utazni egy kicsit, akkor nem is olyan rossz ötlet ajándékkártyát csináltatni, amit beválthat kedvenc üzletében, vagy szépségszalonjában.