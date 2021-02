Leonardo DiCapriót követve Robert Downey Jr. is felhasználva a hírnevét, beleáll a klímaváltozás elleni küzdelembe. A színész az Instagram-oldalán szokta megosztani azokat a szervezeteket, amelyekkel összeállva próbálja Földünket élhetővé tenni. Downey nemrég a BBC Tech Tent címen futó podcastjében beszélt arról, hogy

itt az ideje annak, hogy a képregényes gonoszok helyett egy valóban a világot fenyegető problémával vegye fel a harcot.

Fotó: Jeff Bottari / Getty Images

2019-ben hozta létre a Footprint Coalition befektetési alapot, amely a gyorsan növekvő zöld technológiai vállalkozásokat támogatja. A Footprinten keresztül már rengeteg vállalatnak segített, például a Cloud Papernek, amely bambuszból készít WC-papírt, hogy ezzel megmentsen több mint egymilliárd fát.

Downey, csakúgy, mint DiCaprio, sokak figyelmét képes felkelteni a klímaváltozás égető problémájával kapcsolatban.

És ha már DiCaprióval is példáloztam, amit tőle érdemes mindenféleképp megtekinteni a témával kapcsolatban, az a Before the Flood (Az özönvíz előtt) című 2016-os dokumentumfilm.