Fotó: Youtube / Disney

Emma Stone Szörnyella de Frász szerepében tér vissza a karakter első önálló filmjében. Az Oscar-díjas színésznő mellett Emma Thompson is feltűnik a filmben, ami garantálja, hogy egy különleges feldolgozásra számíthatunk. Korábban már láthattuk, hogyan fest Emma Szörnyellaként, most pedig végre itt a film első előzetese is.