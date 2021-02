Ilyen ez hölgyeim és uraim! A gigászok csatája véget ért. Parádés küzdelem volt. Nehéz lesz ezt a diadalt felülmúlni. Olyan volt ez, mint egy verbális box mérkőzés, mintha egy keményebb odaszúrás Moh-tól Kokó jobb egyenese lett volna, Dani replikázása meg Julio Pablo Chacon bal horga. Őrület, amit láthattunk! Kong vs Godzilla, Alien vs Predator elszégyellhetik magukat a sarokban! Egy szónak is száz a vége, lesz még Beszt Líbe Bráte a villában. Dani viszont több mint 100 napnyi karantén után visszacsöppenhet a valóságba, hogy még mindig nem oldották fel a korlátozásokat és a tömeges oltást se kezdték még el.