Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images Hungary

Ahogy már korábban is írtunk, a színészt a Russo testvérek új filmjében, a The Gray Manben láthatjuk újra játszani. Az akcióthriller Mark Greaney bestseller könyvének adaptációja, és várhatóan a Netflix eddigi legnagyobb költségvetésű játékfilmje lesz. A streamingszolgáltató már azt is megosztotta nézőivel, hogy kik lesznek a szereplők Gosling mellett, és láthatóan erős szereposztásra számíthatunk.