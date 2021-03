Fotó: dandy warhols

A The Dandy Warhols együttes Bohamian Like You című számát talán senkinek nem kell bemutatni. Akinek volt kifejlett hallószerve a 2000-es években az biztos, hogy hallotta ezt a számot. Már csak azért is, mert ez volt a Vodafone egykori kampányának a zenéje, tehát tényleg ez a dal szólt kábé mindenhonnan.

Van egy sor a szövegben, ami úgy hangzik, hogy

But if you dig on vegan food

Igen, itt vegán kajáról van szó egy 2000-ben kiadott alternatív rock slágerben. Igaz, hogy a vegánság nem akkor volt születőben, mert amúgy minimum 1944 óta lehet tudni ennek a táplálkozási- és életforma létezéséről. Az is igaz, hogy akkor, mármint 1944-ben még csak 250 ezer magát vegánnak valló emberről lehetett tudni. Ma már sokkal több főből áll ez a közösség, egész pontosan 79 millió vegán él a Földön.

Ettől eltekintve, illetve ezzel együtt is érdekes, hogy egy 20 éves dalban szó esik vegán ételről.